Mondiale per Club: Leon escluso per “multiproprietà”. Respinto anche il ricorso

Il Leòn non parteciperà al Mondiale per Club del 2025. È stato bocciato anche il ricorso presentato dal Club Leon per il Mondiale del 2025: i messicani non ci saranno a causa della multiproprietà.

Ad annunciare ciò è stata la stessa Fifa, ed il motivo sta nel fatto che il Gruppo Pachuca (proprietario del Pachuca) possiede entrambe le compagini e non soddisfa i requisiti che si leggono nell’articolo 10.1 del regolamento ad hoc. La Fifa potrebbe scegliere di organizzare un playoff tra Los Angeles FC e Club America, la cui vincitrice parteciperebbe alla competizione.