TMW: “Pescara, blitz a segno per Desplanches: tutto fatto col Palermo”

Il Pescara ha chiuso per Sebastiano Desplanches. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, è stato trovato l’accordo con il Palermo per il trasferimento in prestito secco del portiere classe 2003.

Dopo il mancato passaggio alla Cremonese, il club abruzzese ha accelerato e superato la concorrenza, assicurandosi l’ex Milan per la stagione 2025-26. Desplanches si unirà così alla squadra di Vivarini, pronto a misurarsi in Serie B.