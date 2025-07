Reggiana-Juve Stabia, scambio in vista: Meroni verso la Campania, Quaranta a Reggio Emilia

Movimenti a sorpresa in difesa tra Reggiana e Juve Stabia. Come riportato da TuttoReggiana.com, i due club stanno lavorando a uno scambio di centrali: Andrea Meroni potrebbe trasferirsi in Campania, mentre Danilo Quaranta sarebbe vicino all’arrivo a Reggio Emilia.

Un’operazione non scontata, considerando il peso specifico di Meroni nella rosa emiliana. Alla base dello scambio ci sarebbero valutazioni tecniche ed economiche: il tecnico Dionigi sarebbe alla ricerca di un mancino naturale per completare la sua difesa a tre. Le prossime ore potrebbero essere decisive.