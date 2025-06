TMW: “Palermo, Palumbo si avvicina: Saric nell’affare”

Il Palermo accelera per Antonio Palumbo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com i rosanero e il Modena hanno ridotto sensibilmente le distanze per il centrocampista classe ’96, protagonista dell’ultima stagione in gialloblù.

L’intesa si avvicina anche grazie all’inserimento di Dario Saric come contropartita tecnica: il bosniaco, reduce da un buon prestito al Cesena, piace molto al club emiliano.

Fuori dall’operazione invece Sebastiano Desplanches. Il portiere non rientra nei piani del Modena, che ha da poco ufficializzato Leandro Chichizola come nuovo estremo difensore titolare.