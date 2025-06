Juve Stabia, UFFICIALE: Dubickas e Rocchetti salutano, rientrano a Pisa e Cremonese

Doppia operazione in uscita per la Juve Stabia, che tramite comunicato ha ufficializzato il rientro dai prestiti di Edgaras Dubickas e Yuri Rocchetti alle rispettive società di appartenenza.

L’attaccante lituano classe 1998, arrivato a gennaio dal Pisa, ha collezionato 5 presenze in Serie B con la maglia delle Vespe, servendo anche un assist. Il difensore Rocchetti, classe 2003, tornerà invece alla Cremonese dopo un’annata da protagonista: 29 presenze in campionato, 3 nei playoff e 1 in Coppa Italia.

Il club campano ha ringraziato entrambi i calciatori per la professionalità e l’impegno mostrati, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera.