Avellino, pressing su Favilli: trattative in corso per Kumi e Bastoni

L’Avellino accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club irpino è in trattativa avanzata per l’attaccante Andrea Favilli, reduce dall’esperienza al Ternana.

Non solo: si lavora anche per Kumi del Sassuolo, conteso dalla Reggiana, che lo rivorrebbe dopo l’ultima stagione in prestito. Sul taccuino della dirigenza biancoverde anche Simone Bastoni dello Spezia, per cui è stata già avviata una trattativa.