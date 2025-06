Francesco Di Mariano è tra gli esuberi del nuovo Palermo targato Inzaghi e potrebbe presto trovare una nuova destinazione. Secondo PianetaBari.com, il Bari sta valutando l’esterno siciliano, complici le difficoltà nell’arrivare a Tutino e il rifiuto del Napoli per il prestito di Vergara. Il profilo dell’ex Lecce, più accessibile sul piano economico, rappresenta un’opzione concreta per Magalini e Di Cesare. Palermo in attesa di sviluppi.

