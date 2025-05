TMW: “Palermo, niente rinnovo per Di Mariano. In estate sarà sul mercato”

In casa Palermo è tempo di tirare le somme. Dopo la deludente stagione, chiusa all’ottavo posto in campionato con conseguente eliminazione al primo turno dei playoff, i rosanero sono costretti a rimandare il salto di categoria. Motivo per il quale, i vertici societari dovranno pianificare al meglio le prossime strategie per riscattare un biennio che, nonostante gli investimenti economici, non ha portato i frutti sperati.

Il club siciliano inizia a lavorare anche in ottica mercato e, sicuramente, diversi giocatori verranno ceduti. Francesco Di Mariano potrebbe essere tra i primi a cambiare aria, in quanto – riporta TuttoMercatoWeb.com – non rinnoverà il suo contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Il Palermo spera, dunque, di ricevere delle offerte in modo da poter monetizzare dall’addio del calciatore palermitano. Dopo aver indossato la maglia della sua città per tre stagioni, l’ex Lecce e Venezia si prepara ad una nuova avventura…