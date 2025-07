TMW: “Palermo, frenata per Elia: il club rosanero vira su Gyasi. Contatti avviati con l’Empoli”

Colpo di scena nel mercato del Palermo. Sembrava tutto fatto per il ritorno di Salvatore Elia, esterno dello Spezia, ma nelle ultime ore – come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com – è arrivata una frenata improvvisa che ha rallentato l’operazione, considerata ormai in dirittura d’arrivo.

Il club siciliano, intenzionato a rinforzare la fascia per il nuovo tecnico Filippo Inzaghi, ha quindi deciso di virare su Emmanuel Gyasi, classe ’94, in uscita dall’Empoli. Nato proprio a Palermo, l’esterno rappresenta un’opzione di spessore ed esperienza: nella giornata odierna – secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb – ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti per discuterne il trasferimento.

La frenata su Elia complica anche le mosse dello Spezia, che puntava su Antonio Candela come sostituto naturale. Il terzino, rientrato al Venezia dopo il prestito al Real Valladolid, non rappresenta più una priorità immediata per i liguri, che potrebbero congelare l’operazione in attesa di sviluppi sul fronte Elia.