Bari, UFFICIALE: Maita va al Benevento

Termina, dopo 5 anni e mezzo, il rapporto sportivo tra Mattia Maita e il Bari. I biancorossi hanno infatti trovato l’accordo con il Benevento, per un trasferimento a titolo definito. Il centrocampista, classe 94, affronterà quindi il prossimo campionato di Serie C con il club campano. Ad ufficializzare la fine di questa lunga avventura sono stati i biancorossi tramite un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali.

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo ai campani dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’94 Mattia Maita, ben 192 presenze in biancorosso condite da 6 reti e 15 assist, una promozione in B e una finale playoff per la A.

Grazie di tutto ‘Matti’, è stato un bel viaggio, in bocca al lupo per tutto“.