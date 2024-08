Dopo la cessione di Simon Graves allo Zwolle, il Palermo ha chiuso per l’arrivo di Rayyan Baniya. Come raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com il difensore classe 1999 sbarcherà in Sicilia dal Trabzonspor con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, inizialmente, firmerà un contratto annuale che si estenderà fino al 2029 qualora i rosanero, al termine della stagione, dovessero acquistarlo dal club turco.

