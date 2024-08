Il Pisa non intende mollare la presa per Oliver Abildgaard. Come riportato su Gianlucadimarzio.com il club toscano ha avviato nuovi contatti per arrivare al centrocampista danese di proprietà del Como. L’obiettivo dei nerazzurri è di arrivare alla fumata bianca il prima possibile e la dirigenza è al lavoro per trovare l’intesa definitiva.

