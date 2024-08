Di Marzio: “Reggiana, fatta per il prestito di Fontanarosa”

La Reggiana regala a mister William Viali un rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com il club emiliano ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito di Alessandro Fontanarosa, giovane difensore reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Cosenza. Il giocatore ritroverà dunque il tecnico che, in Calabria, gli ha dato molta fiducia permettendogli di mettersi in mostra. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio.

