TMW: “Palermo, è fatta per il ritorno di Verre: a giorni la firma”

Palermo, non c’è due senza tre. Valerio Verre va verso la sua terza avventura in rosanero.

Stando a quanto riportato da Alessio Alaimo su TMW è fatta per il suo ritorno. Il centrocampista torna in Sicilia per la terza volta, la prima più di dieci anni fa, la seconda due stagioni fa e adesso da svincolato dopo l’addio alla Sampdoria dopo la scadenza del contratto. Firma prevista entro il fine settimana. Dionisi ha il suo rinforzo per il centrocampo. Il Palermo riabbraccia Valerio Verre.