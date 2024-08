Coppa Italia, Parma-Palermo arbitra Perenzioni. Tutte le designazioni arbitrali

Nel prossimo weekend scendono in campo le squadre di Serie B in Coppa Italia per i trentaduesimi di finale. Di seguito le designazioni arbitrali.

SASSUOLO – CITTADELLA Venerdì 09/08 h. 18.00

PRONTERA

VOTTA – MONACO

IV: GUAZZOLINO

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – AVELLINO Venerdì 09/08 h. 18.30

SCATENA

LOMBARDO – CATALLO

IV: POLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LONGO

GENOA – REGGIANA Venerdì 09/08 h. 20.45

DI MARCO

CEOLIN – LUCIANI

IV: DIOP

VAR: MARINI

AVAR: GUALTIERI

MONZA – SUDTIROL Venerdì 09/08 h. 21.15

COSSO

MASSARA – BIFFI

IV: DI FRANCESCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MIELE

CREMONESE – BARI Sabato 10/08 h. 18.00

GALIPO’

PAGLIARDINI – GIUGGIOLI

IV: ANDREANO

VAR: PATERNA

AVAR: PAGNOTTA

H. VERONA – CESENA Sabato 10/08 h. 18.30

CREZZINI

RASPOLLINI – BIANCHINI

IV: GANGI

VAR: GUALTIERI

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – CATANZARO Sabato 10/08 h. 20.45

ARENA

PRENNA – EMMANUELE

IV: PEZZOPANE

VAR: MIELE

AVAR: MARINI

NAPOLI – MODENA Sabato 10/08 h. 21.15

BONACINA

TRINCHIERI – BITONTI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: AURELIANO

AVAR: VOLPI

BRESCIA – VENEZIA Domenica 11/08 h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

FONTANI – PASCARELLA

IV: DJURDJEVIC

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – PALERMO Domenica 11/08 h. 18.30

PERENZONI

MINIUTTI – REGATTIERI

IV: RINALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI

SAMPDORIA – COMO Domenica 11/08 h. 20.45

COLLU

MARGANI – GALIMBERTI

IV: IACOBELLIS

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

TORINO – COSENZA Domenica 11/08 h. 21.15

GHERSINI

RICCIARDI – ARACE

IV: MADONIA

VAR: NASCA

AVAR: BARONI

FROSINONE – PISA Lunedì 24/08 h. 18.00

FOURNEAU

VIGILE – TRASCIATTI

IV: GRASSO

VAR: BARONI

AVAR: MAZZOLENI

LECCE – MANTOVA Lunedì 12/08 h. 18.30

PERRI

TOLFO – BELSANTI

IV: VOGLIACCO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MAGGIONI

SALERNITANA – SPEZIA Lunedì 12/08 h. 20.45

RUTELLA

CORTESE – SCARPA E.

IV: LEONE

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – CARRARESE Lunedì 12/08 h. 21.15

PEZZUTO

NIEDDA – PRESSATO

IV: DE ANGELI

VAR: CAMPLONE

AVAR: NASCA