Palermo, Appuah è rosanero: contratto depositato in lega

Adesso è praticamente ufficiale: Stredair Appuah è un nuovo calciatore del Palermo. Il contratto dell’esterno d’attacco è stato depositato in Lega, sancendo così il trasferimento a titolo definitivo.

Con l’arrivo di Appuah, il Palermo si assicura un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. Il giocatore, noto per la sua velocità e capacità di dribbling, sarà un’arma in più a disposizione del tecnico Dionisi. L’operazione rappresenta un passo importante nella strategia della squadra di migliorare la propria rosa per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.