TMW: “Palermo, contatti con l’Udinese per Rui Modesto”

Sono ripresi i contatti tra Udinese e Palermo per il possibile trasferimento di Rui Modesto. Come riportato da TuttoMercatoWeb, le due società stanno lavorando a un’operazione impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe in caso di promozione in Serie A del club rosanero.

Il laterale portoghese classe 1999, arrivato in Friuli nell’estate del 2024 dall’AIK Solna, potrebbe così mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi. Finora Modesto ha collezionato 25 presenze complessive con la maglia dell’Udinese, confermandosi come profilo di interesse sul mercato.