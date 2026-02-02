Palermo, UFFICIALE: Diakitè alla Juve Stabia

È ufficiale il trasferimento di Salim Diakité alla Juve Stabia. A comunicarlo è il club rosanero sul proprio sito ufficiale. Il difensore classe 2000 lascia il club rosanero a titolo temporaneo. Nel corso della stagione Diakité ha collezionato 14 presenze e un gol con la maglia del Palermo.

Ecco la nota del club:

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla SS Juve Stabia il calciatore Salim Diakité. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Salim un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.