Avellino, tentativo per Pandolfi: proposta del ds Aiello

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Ultime ore decisive di calciomercato e l’Avellino prova a muoversi in attacco. Come riportato da “TuttoMercatoWeb”, il club irpino ha avviato un tentativo concreto per Luca Pandolfi, attualmente in uscita dal Catanzaro.

L’attaccante, arrivato in estate dal Cittadella in prestito con obbligo condizionato, non è riuscito a imporsi in giallorosso e potrebbe cambiare aria per trovare maggiore continuità. Dopo l’inserimento del Pescara nella giornata di ieri, oggi l’Avellino prova il contro-sorpasso: il ds Aiello avrebbe formulato una proposta simile a quella che, lo scorso luglio, ha portato Pandolfi in Calabria.

