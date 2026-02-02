Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 13ª giornata
PALERMO WOMEN-SALERNITANA WOMEN 1-2 – Chirillo
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 17ª giornata
COSENZA-PALERMO 2-4 – Anghileri (2), Avena, Grippa
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale
TRAPANI-PALERMO 1-2 – Palermo, Autogol
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata
PALERMO-CATANZARO 4-0 – Platania (2), Gargiulo, Bertolino
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata
PALERMO-NAPOLI 1-2 – Profeta
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata
PALERMO-NAPOLI 2-3 – Carmicino, Di Simone
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata
PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA 2-2 – Gaeta, Oneto
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 1ª giornata
RENZO LO PICCOLO-PALERMO 0-4
UNDER 12 FEMMINILE
Esordienti Fair Play Misti, 7ª giornata
ACADEMY PALERMO-PALERMO 2-4