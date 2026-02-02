Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
del grosso

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 13ª giornata

PALERMO WOMEN-SALERNITANA WOMEN 1-2 – Chirillo

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 17ª giornata

COSENZA-PALERMO 2-4 – Anghileri (2), Avena, Grippa

UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale

TRAPANI-PALERMO 1-2 – Palermo, Autogol

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata

PALERMO-CATANZARO 4-0 – Platania (2), Gargiulo, Bertolino

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata

PALERMO-NAPOLI 1-2 – Profeta

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata

PALERMO-NAPOLI 2-3 – Carmicino, Di Simone

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata

PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA 2-2 – Gaeta, Oneto

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 1ª giornata

RENZO LO PICCOLO-PALERMO 0-4

UNDER 12 FEMMINILE
Esordienti Fair Play Misti, 7ª giornata

ACADEMY PALERMO-PALERMO 2-4

