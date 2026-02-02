Reggiana, colpo in attacco: fatta per Tommaso Fumagalli

La Reggiana chiude un rinforzo per il reparto offensivo nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club granata avrebbe definito l’operazione per Tommaso Fumagalli.

L’attaccante classe 2000 è attualmente alla Virtus Entella, dove gioca in prestito dal Como. In questa stagione ha collezionato 22 presenze in Liguria, mettendo a referto un gol e tre assist. Un innesto che va ad ampliare le soluzioni offensive a disposizione della Reggiana in vista del finale di stagione.