Virtus Entella, battuti Cagliari e Genoa: ai dettagli l’arrivo di Stabile

La Virtus Entella è vicina a chiudere un nuovo innesto per il reparto offensivo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il club ligure è arrivato ai dettagli nella trattativa con la Vis Pesaro per Davide Pio Stabile, superando la concorrenza di Cagliari e Genoa.

L’operazione, ormai in fase avanzata, potrebbe sbloccare anche l’uscita di Tommaso Fumagalli, sempre più vicino al trasferimento alla Reggiana in queste ultime ore di calciomercato. Un doppio movimento che conferma l’attivismo dell’Entella sul mercato.