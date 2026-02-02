Catanzaro, l’ex rosa Di Chiara verso l’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Il Catanzaro è pronto a salutare Gianluca Di Chiara in questa finestra di mercato. Secondo TuttoMercatoWeb, il terzino sinistro, ex Palermo, ha raggiunto l’accordo con l’Arezzo, capolista del girone B di Serie C.

L’operazione prevede un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B del club toscano. Una cessione che consente al Catanzaro di ridisegnare le proprie scelte sulle corsie difensive, lasciando partire un profilo esperto.

