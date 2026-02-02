Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestito
Il Modena piazza un rinforzo in attacco nelle ultime ore di calciomercato. Con un comunicato ufficiale, il club gialloblù ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Ambrosino dal Napoli, che approda in Emilia a titolo temporaneo.
Ecco la nota:
“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’SSC Napoli le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino.
Classe 2003, nato a Procida, cresce nel Settore Giovanile del Napoli, completando tutto il percorso fino alla Primavera. Nella stagione 2021/22 si mette in grande evidenza vincendo la classifica marcatori del campionato con 20 reti.
L’annata successiva vive la prima esperienza tra i professionisti in Serie B, indossando le maglie di Como e Cittadella. Nel 2023/24 disputa un nuovo campionato cadetto con il Catanzaro, dove trova continuità e chiude la stagione con 3 gol e 2 assist.
Nella scorsa stagione il prestito al Frosinone, con cui colleziona 36 presenze, realizzando 5 gol e servendo 4 assist. In questa prima parte di stagione è rientrato al Napoli, totalizzando 5 presenze, di cui una inChampions League il 20 gennaio.
Ambrosino vanta inoltre un importante percorso nelle Nazionali giovanili azzurre: 8 presenze e 1 gol con l’Under 19, 12 presenze e 4 reti con l’Under 20 e 11 presenze con 2 gol in Under 21.
Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Giuseppe il benvenuto nella famiglia gialloblu.”