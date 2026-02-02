Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

La Sampdoria è al lavoro su un possibile scambio di portieri con il Mantova in queste ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, blucerchiati e virgiliani stanno valutando un’operazione che coinvolgerebbe Nicola Ravaglia e Lorenzo Andrenacci.

Ravaglia, portiere classe 1988, è attualmente agli ordini di Angelo Gregucci, mentre Andrenacci, classe 1995, è arrivato al Mantova la scorsa estate dopo la scomparsa del Brescia di Massimo Cellino. I contatti tra le parti proseguono per cercare di trovare l’intesa definitiva.