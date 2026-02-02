Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria Nicola Ravaglia

La Sampdoria è al lavoro su un possibile scambio di portieri con il Mantova in queste ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, blucerchiati e virgiliani stanno valutando un’operazione che coinvolgerebbe Nicola Ravaglia e Lorenzo Andrenacci.

Ravaglia, portiere classe 1988, è attualmente agli ordini di Angelo Gregucci, mentre Andrenacci, classe 1995, è arrivato al Mantova la scorsa estate dopo la scomparsa del Brescia di Massimo Cellino. I contatti tra le parti proseguono per cercare di trovare l’intesa definitiva.

Altre notizie

file4 (76)

Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file3 - 2026-02-02T135926.855

Catanzaro, l’ex rosa Di Chiara verso l’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 (24)

Virtus Entella, battuti Cagliari e Genoa: ai dettagli l’arrivo di Stabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T134643.044

Reggiana, colpo in attacco: fatta per Tommaso Fumagalli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 - 2026-02-02T133309.326

Avellino, tentativo per Pandolfi: proposta del ds Aiello

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (81) diakitè

Palermo, UFFICIALE: Diakitè alla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

TMW: “Palermo, contatti con l’Udinese per Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8de33536-5324-4904-b65e-9ece76de9323

Magnani: «Il campo è la prova regina, spero di essere un esempio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
cd2853d3-5d24-429e-959f-e1facf1e92ba (1)

Magnani: «Questi mesi mi hanno cambiato le priorità, la vita è più grande di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8d9c84ed-b5eb-4ca8-a805-22abd9d5c24e (1)

Magnani: «Serie B equilibrata, la promozione si deciderà alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
5b3a22a6-57a9-4049-afe7-aa8a75ae2729 (1)

Magnani: «Sto bene, l’obiettivo è essere a disposizione contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie A 2022/23 | Roma-Sampdoria

Sampdoria, dialogo con il Mantova: si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file4 (76)

Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file3 - 2026-02-02T135926.855

Catanzaro, l’ex rosa Di Chiara verso l’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file1 (24)

Virtus Entella, battuti Cagliari e Genoa: ai dettagli l’arrivo di Stabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file2 - 2026-02-02T134643.044

Reggiana, colpo in attacco: fatta per Tommaso Fumagalli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026