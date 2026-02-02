Magnani: «Il campo è la prova regina, spero di essere un esempio»

Dal centro sportivo di Torretta, Giangiacomo Magnani, tornato a gennaio al Palermo dopo il prestito alla Reggiana per note vicende familiari, ha chiuso la conferenza stampa soffermandosi sul proprio rientro in campo, sul rapporto con Inzaghi e sul legame con i tifosi rosanero.

Alla domanda su quale Magnani arriverà, il difensore ha risposto con equilibrio: «È una domanda difficile. È sempre il campo a parlare. Spero di ritrovare un Magnani migliorato a livello personale e, di conseguenza, anche a livello sportivo».

Poi il messaggio al pubblico del Barbera, in vista della prossima gara: «Veniamo dalla trasferta di Bari, nella quale non è stato possibile per loro esserci. I tifosi sono la cosa più bella del calcio, senza di loro non esisterebbe questo sport. Spero di vederne tantissimi. Sono il valore più grande».

Infine, Magnani ha parlato del rapporto con l’allenatore: «Il nostro rapporto è stato influenzato dagli avvenimenti degli ultimi mesi, è stato più un rapporto umano che calcistico». E ha aggiunto: «Lui mi chiede di essere una guida e credo che si aspetti un esempio da parte mia». Con queste parole si è chiusa la conferenza stampa del difensore rosanero.