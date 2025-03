TMW: “Messina, Ferrero tenta di contattare Sciotto: l’ex presidente non risponde”

Continuano i movimenti societari in casa Messina, con l’ex patron della Sampdoria Ferrero che vorrebbe tornare nel mondo del calcio. Ferrero già nei giorni scorsi aveva manifestato al comune la volontà di comprendere la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in questi giorni sia il Sindaco della città peloritana Federico Basile che lo stesso Ferrero stanno provando a mettersi in contatto con Pietro Sciotto, ex numero uno del club giallorosso con diritto di prelazione per riprendersi l’80% delle quote della società cedute lo scorso 2 gennaio ad AAD Invest Group ma mai pagate dal fondo lussemburghese. Sciotto, però, al momento non risponde al telefono né a Ferrero e né al sindaco. L’ex numero uno blucerchiato vuole il club granata che, attualmente, non sembrerebbe interessato a cedere.