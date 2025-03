Cosenza, Cruz: “Felice per il ritorno in campo”

Juan Manuel Cruz, ha trovato il suo esordio stagionale nella gara contro la Reggiana, dopo un importante infortunio che lo aveva costretto ai box per diverso tempo. Attraverso un post su Instagram, ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in campo dopo l’infortunio.

“Sono stati lunghi mesi in cui ho passato momenti molto duri e incerti, dove la testa andava a mille e ha pensato troppo. La lunga attesa è finita e sono stato di nuovo felice sul campo. Prima di tutto voglio ringraziare la mia famiglia. È stata il mio grande sostegno per tutto questo tempo e senza di loro questo sarebbe stato impossibile. La mia mental coach, Valentina, mi ha aiutato molto per potermi migliorare giorno dopo giorno. Ringrazio anche i miei amici, che sono stati un grande sostegno e mi hanno restituito l’affetto e la gioia. Voglio usare un paragrafo a parte per il Cosenza Calcio e ringraziarli per questa grande opportunità. Sono felice per la vittoria e per i minuti che giocherò con questo club”.