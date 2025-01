Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la Juve Stabia ha definito l’operazione per l’arrivo in prestito secco fino al termine della stagione dal Napoli di Lorenzo Sgarbi. Si tratta di un’attaccante classe 2001 che il club partenopeo aveva ceduto lo scorso agosto al Bari. Nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Legnago Salus, Pro Sesto e Avellino e adesso ripartirà proprio dalla Serie B.

