TMW: “Palermo, De Sanctis sotto esame: non solo Marroccu, anche Osti come possibile successore”

Nel cuore della stagione calcistica, il Palermo si trova a un bivio cruciale. Le prestazioni oscillanti in Serie B hanno scatenato una serie di interrogativi riguardo la gestione tecnica e direzionale del club. La situazione attuale pone al centro delle attenzioni il direttore sportivo Morgan De Sanctis e l’allenatore Alessio Dionisi, entrambi sotto esame per il rendimento non all’altezza delle aspettative.

Morgan De Sanctis, figura chiave nella struttura sportiva del Palermo, è al momento il più esposto alle critiche. Le decisioni di mercato e la costruzione della squadra non hanno portato i risultati sperati, mettendo in luce la necessità di una possibile rivoluzione interna. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com tra i nomi per la sua sostituzione spicca quello di Francesco Marroccu, ex direttore sportivo del Brescia. Nonostante un’esperienza recente meno fortunata a Verona, il suo profilo rimane di alto interesse per la dirigenza rosanero.

Parallelamente, emerge il nome di Carlo Osti, figura esperta del panorama calcistico italiano con un passato significativo alla Sampdoria e esperienze in club come Lecce, Atalanta, Lazio, Treviso, Ternana e Triestina. La sua lunga carriera nei diversi livelli del calcio italiano potrebbe portare quella ventata di esperienza e conoscenza necessarie per risollevare le sorti del club.

La posizione di Alessio Dionisi, invece, rimane delicata. La squadra ha mostrato una certa inerzia tattica e mancanza di grinta, elementi fondamentali per competere adeguatamente in una serie così competitiva come la Serie B. Il dibattito si accende su possibili alternative, ma la soluzione interna potrebbe ancora essere valutata, a seconda degli sviluppi delle prossime partite.