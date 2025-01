Facciamo un provino: se va bene ti tesseriamo | Djidji torna subito in Serie A: contratto fino a giugno + opzione

Il difensore ex Torino è pronto a tornare in Serie A: un club gli ha offerto un contratto fino al termine della stagione attuale.

La sessione di mercato di gennaio è ormai prossima alla sua apertura ufficiale. I club sono pronti a darsi battaglia per rafforzare le proprie rose nel miglior modo possibile, cercando di sistemare in primis i buchi presenti in organico. Oltre a ciò poi c’è sempre da valutare la questione cessioni, utile alle società per smaltire gli elementi in esubero.

Oltre alle classiche trattative tra le compagini però ci sono anche le solite possibilità a parametro zero, fondamentali per tutte quelle squadre che non vogliono spendere soldi. I giocatori svincolati di livello sono diversi, e questi sperano di ottenere una nuova chance già in queste settimane. Uno di coloro che è molto chiacchierato ultimamente è Koffy Djidji.

Svincolato dal luglio scorso dopi la scadenza del contratto con il Torino, il difensore centrale è in cerca di una nuova opportunità. E questa pare essere già arrivata proprio dal massimo campionato italiano, dove un club vuole fargli sostenere un provino, e qualora questo andasse bene è pronto a tesserare il giocatore ivoriano fino a giugno con opzione per un altro anno.

Club in forcing su Djidji

Uno dei club che vuole rafforzarsi quanto prima, anche a causa dei tanti infortuni patiti in stagione, è l’Empoli. La compagine allenata da Roberto D’Aversa, che sta facendo molto bene nel campionato attuale, lo segue da tempo, e adesso pare essere arrivata l’ora di metterlo sotto contratto.

E’ chiaro però che prima di ufficializzare il tutto la società toscana vorrà avere le proprie garanzie sulle condizioni del calciatore. Ma qualora queste fossero buone, verrebbe subito tesserato, e si appresterebbe così a tornare in Serie A.

Non solo Djidji, pronti anche altri rinforzi

Oltre allo svincolato difensore centrale ivoriano, l’Empoli dovrà prendere anche almeno un attaccante, a causa del grave infortunio di Pietro Pellegri, che si è rotto il crociato ed ha concluso anzitempo la stagione attuale.

Da questo punto di vista è probabile invece che si cerchi un altro affare in prestito. Le opzioni non mancano, e toccherà ora alla dirigenza fare una cernita e decidere su chi puntare.