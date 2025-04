TMW: “Clamoroso Trapani, Celiento non va in ritiro per la nascita della figlia e viene multato”

Un momento di puro gioia che rischia di diventare un caso. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il giocatore del Trapani Daniele Celiento è stato multato dal club con una multa da 5.000 euro. Il difensore, in occasione della partita contro il Latina, avrebbe chiesto verbalmente un permesso per non andare in ritiro e di presentarsi direttamente alla partita per via della nascita della figlia.

La società siciliana ha rifiutato la richiesta presentata da Celiento, il quale non ha comunque preso parte del ritiro per l’evidente motivo personale. Cosi, facendo riferimento al contratto stipulato il 15 luglio e alle disposizioni previste dall’accordo collettivo tra Lega Pro e Aic, il giocatore è stato sanzionato.