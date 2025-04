Serie B: Pisa-Cremonese in chiaro su DAZN

La 34esima giornata di Serie B è alle porte e, come in ogni turno di questo campionato, una delle dieci gare in programma verrà trasmessa in modalità gratuita su DAZN. Come annunciato sul sito ufficiale della Lega, sarà il posticipo tra Pisa e Cremonese, in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:30, ad essere trasmesso in chiaro sulla nota piattaforma streaming. Una gara si preannuncia spettacolare: se da un lato i grigiorossi sono a caccia di punti pesantissimi per tenere vive le speranze legate al raggiungimento del terzo posto, i nerazzurri vorranno conquistare la vittoria per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo promozione diretta.

Continue Reading