Escl. Pres. Gravina: «Europei 2032? Al momento Palermo non è in gara»

«Intesa Palermo-Comune sul Renzo Barbera? In vista degli Europei 2032, se Palermo vuole essere in lizza, deve mettersi nelle condizioni di essere in gara. Oggi non lo è. Al momento, comunque, non c’è nulla di deciso. Verranno valutate le manifestazione di interesse e verranno scelti gli stadi più belli. Dovremo presentare tutto il primo ottobre del 2026». Queste le considerazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com.

