Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Andrea Dini è pronto a rilanciarsi in Serie C. Sulle sue tracce ci sarebbe, infatti, il Catania che è alla ricerca di un estremo difensore a cui affidare la porta. Con la partenza di Dini, il Catanzaro cercherà un nuovo giovane portiere sul mercato. I nomi sono quelli di Jacopo Sassi del Modena e Paolo Vismara della Sampdoria.

Continue Reading