Serie A: l’Inter ribalta il Bologna, all’intervallo a San Siro è 2-1

E’ terminato il primo tempo di Inter-Bologna, in programma alle 20,45 per il recupero della 19a giornata. Parte meglio il Bologna e dopo un’occasione sui piedi di Moro, arriva la rete: Castro infila il piede sul tiro di Moro e porta in vantaggio i rossoblù: quinto gol in Serie A. Decisiva la deviazione. Passano pochi minuti e l’Inter pareggia: pallone recuperato da Bastoni, Thuram si invola verso la porta, si allarga e poi serve Dimarco col tacco. L’esterno calcia, Skorupski respinge, ma Dumfries calcia e segna a porta vuota al 19′. Sul finale del primo tempo occasione per i rossoblù: colpo di testa di Odgaard sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Sommer devia la sfera con un grande riflesso. L’Inter, però, completa la rimonta con il gol di Lautaro Martinez al 45′.

