Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira. Laurs Skjellerup è sempre più vicino al Sassuolo dal Goteborg. Raggiunta un’intesa con il centravanti per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Superata la concorrenza da parte del Parma che nelle giornate precedenti aveva mostrato interesse e cercato di complicare la trattative con i neroverdi, ma adesso la fumata bianca è sempre più vicina.

Continue Reading