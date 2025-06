TMW: “Catania, Faggiano verso l’addio: Pastore possibile nuovo direttore sportivo”

Cambio imminente nella dirigenza del Catania. Dopo appena un anno alla guida dell’area sportiva, Daniele Faggiano sarebbe vicino a concludere anticipatamente la sua esperienza con il club etneo, nonostante il contratto in essere fino al 2025.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la società siciliana starebbe valutando una soluzione interna per la successione. In pole c’è Ivano Pastore, attuale responsabile dell’area tecnica, che potrebbe essere promosso al ruolo di direttore sportivo. Pastore, ex dirigente di Rimini e Casertana, è considerato una figura già ben integrata nella struttura del club.

Nella giornata odierna è prevista una riunione tra la dirigenza e la proprietà per fare chiarezza sulla situazione e valutare ufficialmente il cambio di rotta. Un passaggio cruciale che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel progetto sportivo rossazzurro.