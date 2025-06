Ex rosa Dawidowicz verso Pisa, biennale in arrivo. Addio al Verona dopo sei stagioni

Il Pisa si prepara ad accogliere un rinforzo importante per la sua retroguardia. Pawel Dawidowicz, difensore centrale classe 1995, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Secondo quanto riportato da SestaPorta.news, l’accordo tra il club toscano e l’ex capitano dell’Hellas Verona è ormai definito: il polacco firmerà un contratto biennale fino al 2027.

Arrivato in Italia nel 2018, Dawidowicz ha collezionato oltre 130 presenze in Serie A con la maglia del Verona, guadagnandosi la fascia da capitano e la stima dell’ambiente scaligero. Il difensore arriverà a parametro zero, dopo la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza con l’Hellas.

Il giocatore ha già salutato Verona e i suoi tifosi, lasciando trasparire emozione e gratitudine per gli anni vissuti al Bentegodi. Pisa rappresenta per lui una nuova sfida professionale e umana, in un progetto ambizioso che punta a rafforzare il reparto difensivo con esperienza e solidità.