TMW: “Bari, torna di moda Possanzini. Spunta una clausola”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il Bari sta seriamente pensando a Davide Possanzini per la passata stagione. Sul tecnico potrebbe pensarci anche il Palermo, che con ogni probabilità saluterà Alessio Dionisi.

Possanzini con la salvezza del Mantova ha prolungato il suo contratto per un’altra stagione, dunque dovrebbe continuare il tandem Botturi-Possanzini. Per ingaggiare il tecnico però, serve un investimento da un milione di euro, come da clausola di uscita presente sul contratto.