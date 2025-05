Palumbo-Modena, parole che sanno d’addio: “Orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo”

Al termine della regular season, il Modena ha chiuso il campionato all’11^ posto in classifica. Nelle scorse ore l’ex Ternana ha inoltre diffuso un messaggio sui propri canali social che in molti hanno interpretato come una sorta di congedo dai Canarini.

“È iniziato tutto qui! Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Avremmo potuto fare di più sicuramente, ma sarebbe potuto andare anche peggio. Basti guardare quanto è stato complicato questo campionato. Si da sempre tutto per scontato, ma solo noi sappiamo quanto è stato difficile e quante difficoltà abbiamo dovuto superare. Grazie a chi ci è stato vicino nel bene e nel male. Orgoglioso”.