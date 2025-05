Viviano: «Samp in C una roba ridicola. Si dovrebbero vergognare e sotterrare»

Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tvplay.it in merito alla retrocessione dei blucerchiati:

«Hanno fatto fuori tutti i sampdoriani, a partire da quelli che lavoravano nella società. Poi dottori, fisioterapisti, tutti quelli che hanno fatto grande la Sampdoria, anche negli anni in cui c’ero io che lottavamo per il 7’/’8′ posto. Sono arrivati degli pseudo scienziati, credendo di conoscere tutto. Hanno messo uomini loro, spie all’interno dello spogliatoio. Hanno fatto un casino assurdo con gente fuori rosa, allenatori. Purtroppo chi ci rimette sono i tifosi. Non credevo di vedere la Sampdoria in Lega Pro nella mia vita. E’ una roba ridicola. Si dovrebbero vergognare e sotterrare. Prendere la Sampdoria, con quel budget, e portarla in Serie C è un’impresa incredibile».