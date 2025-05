Gazzetta di Mantova: “Possanzini, il Palermo osserva”

Il Mantova si prepara alle prime mosse per costruire la stagione 2025/26 in Serie B, forte dell’impresa realizzata con il duo Davide Possanzini – Christian Botturi, rispettivamente allenatore e direttore tecnico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, la prossima settimana sarà decisiva per capire se il club proseguirà il suo percorso con i due protagonisti della promozione dalla C.

Il presidente Filippo Piccoli è pronto ad aumentare il budget tecnico senza però compromettere l’equilibrio economico, pur di trattenere la filiera vincente, formata anche dal direttore Raffa. I due, entrambi sotto contratto fino al 2026, hanno attirato l’interesse di diversi club, ma non è escluso che restino per motivazioni anche “di cuore”.

Occhi del Palermo su Possanzini

Tra i club più interessati a Davide Possanzini, come scrive ancora la Gazzetta di Mantova, c’è il Palermo, che potrebbe pensare a lui per la prossima stagione in caso di mancato approdo in Serie A. Accanto a lui, anche Christian Botturi è accostato a piazze come Cesena e Brescia, dove la tifoseria sogna un ritorno del “Re David” nel ruolo di allenatore per rilanciare il club in caso di cessione da parte di Cellino.

A confermare l’alta considerazione per Possanzini è anche la recente entrata nella scuderia di Paolo Busardò, potente agente che assiste, tra gli altri, anche Carlo Ancelotti.

Alternative in caso di addio

Nonostante le smentite che arrivano da Viale Te, si fanno già i primi nomi per un eventuale “piano B”. Giuseppe Magalini, attualmente legato al Bari, è uno dei più accreditati per il ruolo di ds, mentre tra i profili emergenti c’è Matteo Lovisa, protagonista del miracolo Juve Stabia. Il giovane dirigente ha portato i campani dalla Serie C ai playoff per la A, attirando l’interesse di diversi club.

Il Mantova sogna la continuità, ma sa bene che confermarsi sarà dura. Palermo, Cesena e Brescia osservano. La Serie B 2025/26 comincia qui.