Gazzetta dello Sport: “Attenti a quei due. Pohjanpalo-Brunori la coppia che fa sognare Palermo”

Dionisi prova a crederci: “Non sbaglieremo la partita”. Galassi in visita a Torretta: il City Group resta al fianco della squadra

Un intero campionato in 90 minuti (o forse 120): è questo il destino del Palermo, atteso domani a Castellammare di Stabia per il turno preliminare dei playoff. L’ottavo posto finale, conquistato senza brillare, costringe i rosanero a giocarsi tutto fuori casa e senza possibilità di appello in caso di parità, che premierebbe la Juve Stabia per via del miglior piazzamento.

Come racconta Fabrizio Vitale nella Gazzetta dello Sport, il Palermo arriva a questa sfida con la necessità di riscattare un’intera stagione che ha spesso deluso le aspettative, non solo dei tifosi ma anche della proprietà. L’occasione è di quelle pesanti: riscrivere la storia diventando la prima squadra, da ottava classificata, a salire in Serie A attraverso i playoff.

Serve una notte perfetta

Contro la Juve Stabia, già battuta due volte in campionato, Pohjanpalo e Brunori sono chiamati a fare la differenza. I due bomber, che insieme contano 18 reti, rappresentano il punto di forza offensivo di Dionisi. Tuttavia, come sottolinea ancora Vitale nella sua analisi, i numeri non sono bastati a evitare il calo di rendimento nel finale di regular season.

«È la gara più importante dell’anno. Non sbaglieremo: questo non vuol dire che faremo per forza risultato, ma non sbaglieremo la partita», ha detto Dionisi in conferenza stampa, provando a trasmettere sicurezza in un momento di forte tensione.

Un ambiente diviso, ma il City resta vicino

Fuori dal campo, il clima è teso. I tifosi organizzati hanno annunciato l’assenza a Castellammare e la volontà di non seguire nemmeno un’eventuale semifinale, a conferma della rottura con squadra e società.

Eppure, Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e membro del board del City Football Group, si è recato ieri a Torretta per motivare la squadra e confermare la vicinanza della proprietà in questo momento cruciale. Il City crede nel progetto, e lo dimostra con la sua presenza anche nei momenti più critici.

Un’impresa da riscrivere

Come ricorda Vitale su Gazzetta dello Sport, il Palermo nel 2022 fu capace di ottenere una promozione inattesa in Serie B proprio tramite i playoff. L’auspicio è che la squadra ritrovi quello spirito. Le sei vittorie fuori casa in campionato, compresa quella proprio contro la Juve Stabia al “Menti”, alimentano una speranza.

Questa volta servirà una gara impeccabile, per evitare che una stagione nata con ambizioni da Serie A finisca nel silenzio di una curva vuota. Il Palermo è ancora in corsa. Ma per quanto ancora, lo dirà solo il campo.