Tuttosport: “La Juventus vuole l’ex Palermo Lucca”

Non sarà in campo domenica allo Stadium, ma Lorenzo Lucca resta sotto la lente d’ingrandimento della Juventus. Come riporta Tuttosport, l’attaccante classe 2000 dell’Udinese, squalificato per un giallo rimediato nell’ultimo turno, è tra i nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto offensivo bianconero.

Già osservato speciale dai dirigenti juventini in occasione della sfida con il Monza (in cui è andato a segno), Lucca è un profilo che piace per età, caratteristiche tecniche e sostenibilità economica. Un dettaglio tutt’altro che secondario in questa fase storica.

Da Palermo a Torino: un ritorno possibile

Cresciuto nel vivaio del Torino, Lucca ha lasciato il segno con la maglia del Palermo nella stagione 2020-21, realizzando 13 gol in 27 partite in Serie C, prima di spiccare il volo verso Pisa, Ajax e infine Udinese. Come ricorda Tuttosport, la Juventus segue da tempo l’attaccante e considera il suo cartellino compatibile con il nuovo corso tecnico: 30 milioni il prezzo fissato dal club friulano, ma la dirigenza bianconera potrebbe inserire una contropartita tecnica (si fa il nome del giovane Rouhi) per abbassare l’esborso.

Conte lo apprezza, Giuntoli ci lavora

Antonio Conte ha pubblicamente elogiato Lucca anche quest’anno: secondo il quotidiano sportivo torinese, il tecnico del Napoli sarebbe un estimatore del centravanti, che combina altezza (201 cm), forza fisica e mobilità, qualità ideali per il gioco moderno. Proprio per questo Giuntoli lo considera una pedina perfetta come vice di un top player, magari da affiancare a un profilo più affermato come Osimhen, Retegui o David.

Profilo giusto per la nuova Juve

Lucca ha un ingaggio attuale da mezzo milione lordo: un altro dettaglio interessante per una Juventus che guarda con attenzione ai bilanci. Secondo quanto riportato da Daniele Galosso su Tuttosport, il club bianconero è pronto ad offrirgli un contratto più sostanzioso ma comunque in linea con la nuova strategia salariale, attorno ai 2 milioni netti annui.