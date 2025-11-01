Palermo-Pescara, saranno 283 i tifosi biancazzurri presenti nel settore ospiti del Barbera

Saranno 283 i tifosi del Pescara presenti questa sera nel settore ospiti del “Renzo Barbera” in occasione della sfida contro il Palermo, valida per la dodicesima giornata di Serie B.

Un numero significativo considerando la distanza e la trasferta impegnativa fino in Sicilia. I sostenitori biancazzurri si faranno sentire per spingere la squadra di Vincenzo Vivarini, chiamata a una prova di carattere contro una delle formazioni più quotate del campionato.

Il “Barbera” si prepara a una serata di grande calcio e di festa: tra celebrazioni per i 125 anni del club rosanero e oltre 25 mila spettatori attesi, ci sarà anche una rappresentanza pescarese pronta a sostenere il Delfino fino all’ultimo minuto.