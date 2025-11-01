Genoa, clamoroso dietrofront: Patrick Vieira esonerato nella notte dopo l’incontro con la società

Colpo di scena in casa Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù e Patrick Vieira hanno deciso di interrompere il rapporto nella notte tra venerdì e sabato, dopo ulteriori riflessioni interne. La separazione, avvenuta in modo consensuale, arriva poche ore dopo l’incontro con il nuovo direttore sportivo Lopez e il resto della dirigenza, durante il quale era sembrato che si fosse deciso di proseguire insieme almeno fino alla gara di lunedì contro il Sassuolo.

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, anche lo spogliatoio aveva manifestato sostegno al tecnico francese, ma nella notte il club ha cambiato rotta, optando per una separazione immediata. Vieira, dunque, non siederà in panchina nella prossima partita di campionato.

La decisione arriva dopo la sconfitta contro la Cremonese, che aveva acceso i riflettori sul futuro dell’allenatore. Nelle ultime ore la società ha valutato che non ci fossero più le condizioni per proseguire il progetto tecnico.

Il Genoa, come riporta ancora Gianluca Di Marzio, sta ora valutando le possibili alternative per la panchina, con lo staff interno pronto a gestire la squadra in attesa del nuovo allenatore.