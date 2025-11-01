«Auguri Palermo!» – Il messaggio del presidente della Lega B Paolo Bedin per i 125 anni rosanero

Nel giorno del 125° anniversario della fondazione del Palermo, sono arrivati anche gli auguri ufficiali della Lega Serie B. Il presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la Lega, ha inviato un messaggio al club, indirizzato al presidente Dario Mirri e all’amministratore delegato Giovanni Gardini, per celebrare la storia e i valori della società rosanero.

«A una società capace, nel corso di oltre un secolo, di incarnare i valori di passione, tenacia e identità, diventando motivo di orgoglio non solo per i suoi tifosi ma per tutti coloro che credono nello sport come strumento di crescita e coesione sociale», ha scritto Bedin nel suo messaggio di saluto.

Il presidente della Lega B ha poi augurato al Palermo di “scrivere nuove e importanti pagine di storia”, sottolineando il proprio apprezzamento per la società, i dirigenti, i giocatori, i tecnici e i tifosi. Bedin ha infine espresso l’auspicio che i festeggiamenti per il 125° anniversario «si svolgano nel migliore dei modi, rappresentando un momento di gioia, memoria e rinnovato entusiasmo per il futuro».

Un riconoscimento istituzionale che suggella la storia e il valore di un club che continua a rappresentare un simbolo di identità e orgoglio per Palermo e per tutto il calcio italiano.