Palermo, il Teatro Massimo si tinge di rosa per celebrare i 125 anni del club rosanero

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, la città celebra la sua squadra nel segno della storia e della bellezza. Come riportato dallo stesso club sui propri canali ufficiali, il Teatro Massimo si è colorato di rosa per rendere omaggio ai colori rosanero, in un evento che unisce sport, cultura e orgoglio cittadino.

Una storia di tradizione e passione lega da sempre il Palermo al Teatro Massimo: Renzo Barbera lo considerava una seconda casa, mentre Ferruccio Barbera contribuì a restituirlo alla città dopo anni di chiusura.
Per l’occasione, le colonne del teatro si sono illuminate di rosa e il foyer ha accolto un’installazione fotografica che racconta l’anima e la storia del club.

Ultimissime

Allegri

Primo acquisto ufficiale per Allegri: 36 milioni di euro già versati | Pronto subito a giocare

Marco Fanfani Novembre 1, 2025

Palermo, diramata la lista dei convocati per la sfida contro il Pescara: 22 i rosanero a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo, il Teatro Massimo si tinge di rosa per celebrare i 125 anni del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

«Auguri Palermo!» – Il messaggio del presidente della Lega B Paolo Bedin per i 125 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Genoa, clamoroso dietrofront: Patrick Vieira esonerato nella notte dopo l’incontro con la società

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025