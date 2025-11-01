Palermo, il Teatro Massimo si tinge di rosa per celebrare i 125 anni del club rosanero

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, la città celebra la sua squadra nel segno della storia e della bellezza. Come riportato dallo stesso club sui propri canali ufficiali, il Teatro Massimo si è colorato di rosa per rendere omaggio ai colori rosanero, in un evento che unisce sport, cultura e orgoglio cittadino.

Una storia di tradizione e passione lega da sempre il Palermo al Teatro Massimo: Renzo Barbera lo considerava una seconda casa, mentre Ferruccio Barbera contribuì a restituirlo alla città dopo anni di chiusura.

Per l’occasione, le colonne del teatro si sono illuminate di rosa e il foyer ha accolto un’installazione fotografica che racconta l’anima e la storia del club.