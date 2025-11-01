Palermo, diramata la lista dei convocati per la sfida contro il Pescara: 22 i rosanero a disposizione di Inzaghi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Il Palermo ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Pescara, in programma alle 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”, valida per la dodicesima giornata di Serie B.
Sono 22 i giocatori scelti da Filippo Inzaghi per il match che coincide con il 125° anniversario della fondazione del club rosanero.

Convocati Palermo – Pescara

Gomis

Augello

Palumbo

Gomes

Segre

Brunori

Ranocchia

Bani

Vasic

Giovane

Bereszynski

Pohjanpalo

Le Douaron

Bardi

Diakité

Pierozzi

Blin

Peda

Corona

Ceccaroni

Joronen

Veroli

Come riportato dal club, resta fuori Gyasi per infortunio. Inzaghi potrà invece contare sul rientro di Bani in difesa e su Palumbo, pronto a dare qualità alla manovra. Confermati in avanti Pohjanpalo e Le Douaron, mentre Brunori parte tra i convocati con la possibilità di subentrare a gara in corso.

Ultimissime

Allegri

Primo acquisto ufficiale per Allegri: 36 milioni di euro già versati | Pronto subito a giocare

Marco Fanfani Novembre 1, 2025

Palermo, diramata la lista dei convocati per la sfida contro il Pescara: 22 i rosanero a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo, il Teatro Massimo si tinge di rosa per celebrare i 125 anni del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

«Auguri Palermo!» – Il messaggio del presidente della Lega B Paolo Bedin per i 125 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Genoa, clamoroso dietrofront: Patrick Vieira esonerato nella notte dopo l’incontro con la società

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025