Palermo, diramata la lista dei convocati per la sfida contro il Pescara: 22 i rosanero a disposizione di Inzaghi
Il Palermo ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Pescara, in programma alle 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”, valida per la dodicesima giornata di Serie B.
Sono 22 i giocatori scelti da Filippo Inzaghi per il match che coincide con il 125° anniversario della fondazione del club rosanero.
Convocati Palermo – Pescara
Gomis
Augello
Palumbo
Gomes
Segre
Brunori
Ranocchia
Bani
Vasic
Giovane
Bereszynski
Pohjanpalo
Le Douaron
Bardi
Diakité
Pierozzi
Blin
Peda
Corona
Ceccaroni
Joronen
Veroli
Come riportato dal club, resta fuori Gyasi per infortunio. Inzaghi potrà invece contare sul rientro di Bani in difesa e su Palumbo, pronto a dare qualità alla manovra. Confermati in avanti Pohjanpalo e Le Douaron, mentre Brunori parte tra i convocati con la possibilità di subentrare a gara in corso.